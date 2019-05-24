شاهد.. آخر استعدادات استاد القاهرة لاستقبال امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل استاد القاهرة الانتهاء من أعمال التطوير استعدادا لاستقبال مباريات امم افريقيا 2019 والمقرر أن تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين. وتم تطوير أرضية استاد القاهرة وتركيب الكراسى الجديدة بالإضافة إلى تحديث غرف خلع الملابس والأماكن المخصصة لعمليات الإحماء. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير باستاد القاهرة خلال اليومين المقبلين وإعلان جاهزيته لاستضافة المباريات.

استاد القاهرة

جانب آخر من تطوير الاستاد Advertisements

استاد القاهرة 2

المكان المخصص للإحماء

غرف خلع الملابس

تطوير غرف خلع ملابس إستاد القاهرة

جانب من استاد القاهرة

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