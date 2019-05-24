شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يحسم مصير جراحة محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادى الاسماعيلى إخضاع مدافعه محمود متولى لفحص طبى على يد أحد الأطباء بالقاهرة لمعرفة مصيره بعد تعرضه لخلع فى الترقوة.

وينتظر الإسماعيلى القول الفصل فى إصابة متولى لاسيما مع وجود بعض الآراء الطبية التى تفضل خضوع اللاعب لجراحة بسيطة قد تبعده عن الملاعب 10 أيام .

وكان الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى، أكد أن محمود متولى تعرض لخلع فى الترقوة، على خلفية إصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما ويخضع اللاعب للأشعة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

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وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام الإسماعيلي بعدما انتهت المباراة بهدف لكل منهما فى مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إقامة مباراة الجونة والاسماعيلى فى الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.