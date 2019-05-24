شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات علاج ثلاثى الأهلي المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود على لطفى حارس مرمى الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تحسّنت حالته بعد حقن ركبته مؤخرًا للتخلص من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى الرباط الداخلى للركبة.

الجهاز الفنى للأهلى قال إن لطفى تعافى تدريجياً من خشونة الركبة التى سببت له آلام حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا، وسيكون جاهزاً للمشاركة فى غضون أيام قليلة.

ويلتقى الأهلى مع المقاولون العرب الثلاثاء المقبل فى الدورى الممتاز.

على صعيد متصل، يسير البرنامج التأهيلى لكريم نيدفيد لاعب الفريق بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة التى خضع لها مؤخرًا فى ألمانيا.

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ومن المقرر أن يعود نيدفيد إلى ألمانيا قريباً للاطمئنان على الغضروف، خاصة أنه يسير وفقاً برنامج علاجى وتأهيلى محدد خضع له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا مؤخراً تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر، الذى قدم للجهاز الفنى أيضاً تقريراً شاملاً عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى.

كما تحدد موعد عودة سعد سمير مدافع الفريق للتدريبات بشكل تدريجى حيث سيعود لتدريبات الكرة بعد 40 يوماً من الآن.

ويعانى سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى والتى تعرض لها فى مباراة صن داونز الجنوب إفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقي.

ويسير سعد سمير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى وقطع شوط كبير فى عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية فى يوليو القادم كموعد مبدئى وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلى الذى يسير عليه.