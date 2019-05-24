شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تطيح برنيم الوليلى وتتأهل لنصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، مفاجأة مدوية، بعدما أطاحت برنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة أيضاً والمصنفة الأولى عالمياً من منافسات الدور ربع النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش.

جاء فوز نوران على المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-7, 11-5.

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وبذلك تتأهل نوران إلى الدور نصف النهائى لتترقب الفائز من مباراة نور الطيب المصنفة الثالثة والنيوزيلاندية جولى كينج .

يذكر أن هذه المباراة الثانية التى تجمع رنيم ونوران فى أقل من شهر بعدما تواجها فى نهائى بطولة الجونة الدولية، حيث فازت الوليلى بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتوج باللقب .

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات فى تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.