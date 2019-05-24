انت الان تتابع نجم مانشستر يونايتد السابق: فيرجسون هو إله النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

السير أليكس فيرجسون

يعود السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، للمشاركة في مباراة "لم شمل فريق الثلاثية" ضد بايرن ميونخ، وتخصص إيرادات المباراة لصالح مؤسسة مانشستر يونايتد التاريخية، وهو يأتي في الذكرى 20 للفوز 2-1 على بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال، بجانب الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وقال نيكي بات الذي كان ضمن الفريق الأول لمدة 12 عامًا: "فيرجسون هو إله النادي. ما أنجزه هنا لن يحدث مرة أخرى بالنظر إلى عدد البطولات التي فاز بها طوال مسيرته مع النادي، ومن الرائع عودته للملعب مجددا".

بات الذي يشغل الآن منصب مدير إحدى أكاديميات يونايتد، يرى أن تأثير فيرجسون على لاعبيه يمتد إلى أبعد من الملعب. وعن ذلك قال: "لا يمكنك التقليل من شأن الأشياء الإيجابية التي قدمها لنا، ليس فقط في كرة القدم بل في الحياة أيضًا، لقد منحنا فرصة وجعلنا نجوما. ساعدنا أيضاً في أن نصبح الرجال الذين نحن عليهم اليوم". ويشارك

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