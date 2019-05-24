الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

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يتطلع الوداد البيضاوي والترجي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وتعيد تلك المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بنهائي نسخة البطولة عام 2011

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وهذا هو النهائي الـ14 في البطولة والثالث على التوالي الذي يجمع بين فريقين عربيين، وهو ما يمنح الفرصة للكرة العربية لمواصلة فرض هيمنتها على أمجد الكؤوس الإفريقية، وتمتلك الأندية العربية 30 لقبا حتى الآن في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 تحت مسمى كأس الأندية الإفريقية لأبطال الدوري، قبل أن

وهذا هو النهائي الـ14 في البطولة والثالث على التوالي الذي يجمع بين فريقين عربيين، وهو ما يمنح الفرصة للكرة العربية لمواصلة فرض هيمنتها على أمجد الكؤوس الإفريقية، وتمتلك الأندية العربية 30 لقبا حتى الآن في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 تحت مسمى كأس الأندية الإفريقية لأبطال الدوري، قبل أن يتم تطبيق نظامها الحديث عام 1997 بالمسمى الحالي. وتعيد تلك المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بنهائي نسخة البطولة عام 2011، والذي حسمه الترجي لصالحه، عندما تعادل بدون أهداف مع الوداد بالمغرب ذهابا، قبل أن يفوز بهدف نظيف في لقاء العودة الذي جرى بتونس. ويطمع الوداد، الفائز باللقب عامي 1992 و2017، في معادلة رقم غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، المتوج باللقب في 3 مناسبات، وإهداء الكرة المغربية لقبها السابع في البطولة، بعدما سبق لفريق الجيش الملكي الحصول على الكأس أيضا مرة وحيدة. Advertisements في المقابل، يطمح الترجي، الحاصل على الكأس أعوام 1994 و2011 و2018، إلى أن يكون رابع فريق يحتفظ باللقب في عامين متتاليين، ليعادل الإنجاز الذي حققه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، عندما فاز بالبطولة عامي 1967 و1968، وعامي 2009 و2010، وإنيمبا النيجيري، عامي 2003 و2004، والأهلي عامي 2005 و2006، وعامي 2012 و2013. كما يرغب الترجي في منح الكرة التونسية شرف الوجود على منصة التتويج الإفريقية للمرة الخامسة، بعدما سبق للنجم الساحلي والإفريقي الفوز بالبطولة مرة وحيدة لكل منهما، وبينما يشارك الترجي، الذي احتفل هذا العام بمرور مئة عام على تأسيسه، في نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه، يستعد الوداد لتسجيل ظهوره الرابع في النهائي. فك العقدة

يبحث الوداد عن تحقيق انتصاره الأول على الترجي، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في أربع مواجهات جمعتهما في البطولة القارية، حيث تعادلا في ثلاثة لقاءات، بينما انتصر الفريق التونسي في لقاء وحيد. فك العقدةيبحث الوداد عن تحقيق انتصاره الأول على الترجي، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في أربع مواجهات جمعتهما في البطولة القارية، حيث تعادلا في ثلاثة لقاءات، بينما انتصر الفريق التونسي في لقاء وحيد. ولن تكون مهمة الوداد، الذي احتفل الشهر الجاري بمرور 82 عاما على تأسيسه، سهلة أمام الترجي، الذي يعد الفريق الوحيد المحافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال مسيرته في المسابقة هذا الموسم، إذ يحلم بتكرار إنجاز الأهلي الذي حققه عام 2005، عندما توج باللقب آنذاك دون هزيمة. طريق الوداد

ولم يكن طريق الوداد مفروشا بالورود نحو المباراة النهائية، إذ بدأ مشواره في دور الـ32، الذي تغلب خلاله على فريق جراف دي داكار السنغالي بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، عقب فوزه 2-0 ذهابا بالمغرب، وخسارته 1-3 بالعاصمة السنغالية داكار. طريق الودادولم يكن طريق الوداد مفروشا بالورود نحو المباراة النهائية، إذ بدأ مشواره في دور الـ32، الذي تغلب خلاله على فريق جراف دي داكار السنغالي بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، عقب فوزه 2-0 ذهابا بالمغرب، وخسارته 1-3 بالعاصمة السنغالية داكار. وخلال مرحلة المجموعات، تصدر الوداد ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت صن داونز الجنوب إفريقي، ولوبي ستارز النيجيري وأسيك ميموزا الإيفواري برصيد 10 نقاط، وفي دور الثمانية، تغلب الوداد 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على حوريا كوناكري الغيني، قبل أن يلاقي صن داونز مجددا ويتغلب عليه 2-1 في الدور قبل النهائي. طريق الترجي

واستهل الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية مسيرته في المسابقة من دور المجموعات، حيث تصدر ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت حوريا كوناكري وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي وبلاتينيوم الزيمبابوي برصيد 14 نقطة. طريق الترجيواستهل الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية مسيرته في المسابقة من دور المجموعات، حيث تصدر ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت حوريا كوناكري وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي وبلاتينيوم الزيمبابوي برصيد 14 نقطة. وتغلب الترجي 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على شبيبة قسنطينة الجزائري في دور الثمانية، قبل أن يعبر عقبة تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في الدور قبل النهائي، بعدما فاز عليه 1-0 ذهابا بتونس، وتعادل معه بدون أهداف في لقاء الإياب بمدينة لومومباشي الكونغولية.



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