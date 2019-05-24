الامارات | الجنيبي: لا زيادة في عدد اللاعبين الاجانب بالدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: لا زيادة في عدد اللاعبين الاجانب بالدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين عبد الله ناصر الجنيبي أنه ليس هناك اية إتجاه لزيادة عدد اللاعبين الاجانب المحترفين في دوري الخليج العربي ، مشددا على أن موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب لم تتم مناقشته من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها العادي الذي عقد أمس الخميس في دبي كون أن هذا الأمر من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد وليس الجمعية العمومية، علما أنه كان قد تردد في الاوساط الرياضية أنه سيتم رفع عدد اللاعبين الأجانب الى ستة بدلا من أربعة.

وقال عبد الله الجنيبي في تصريحات صحافية " بخصوص سقف رواتب اللاعبين المحليين المحترفين في الأندية فان القرار الذي صدر من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هو الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير حسب طلب الأندية كون أن اغلب الأندية المعنيةتعد من المحترفين وهي المختصة بهذا الأمر على أن تقوم لجنة دوري المحترفين بالتنسيق مع الأندية بدراسة آلية التطبيق".