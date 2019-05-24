شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادًا للداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته، مساء الخميس، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره الداخلية، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الإثنين القادم على استاد الجيش بالسويس.

وفقًا للموقع الرسمي للنادي المصري، استمر المران لما يقرب من 75 دقيقة وركز الجهاز الفني في بدايته على تدريبات الإحماء بالكرة، قبل أن تخرج مجموعة اللاعبين التي أدت مباراة اول أمس كاملةً أمام الإنتاج الحربي من المران للخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما ادى باقي اللاعبين مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، والذي حرص على الاهتمام بإنهاء الهجمات بشكل ايجابي على المرمى.

هذا ويدرس الجهاز الفني عدداً من البدائل لتعويض غياب الثنائي اسلام عيسى وكريم العراقي واللذين تأكد غيابهما عن المباراة المقبلة بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.