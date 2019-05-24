شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطالب بحكام أجانب في مواجهة الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الموقع الرسمي للإسماعيلي إن نادي الجونة أرسل خطاباً رسمياً إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طالب خلاله بتعيين حكاماً أجانب لمباراته المقبلة في الدوري أمام الدراويش.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إقامة المباراة في الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين 27 مايو الجاري على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

جدير بالذكر أن الجونة يحتل حاليًا المركز الـ14 بالدوري، برصيد 36 نقطة، وهو المركز الذي يجعله مهددًا بالهبوط.