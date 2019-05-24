شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أخير لـ«دي روسي» مع ذئاب روما في مواجهة بارما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تبدو آمال روما في بلوغ دوري الأبطال ضئيلة، برغم عدم خسارته في آخر ثماني مباريات، وستكون مواجهة ضيفه بارما الأخيرة للاعب وسطه دانييلي دي روسي، بعد 18 عامًا أمضاها مع «ذئاب» العاصمة.

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وقال مدربه كلاوديو رانييري: «لا تزال هناك فرصة صغيرة للتأهل إلى دوري الابطال».

وتابع المدرب المخضرم: «يجب أن نسجل خمسة أهداف، وننتظر ماذا يحصل في باقي المباريات. سنقدم أفضل ما في وسعنا. لا نستسلم حتى النهاية».

ويحتل روما المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي بـ63 نقطة.