شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا على أعتاب تأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقف أتالانتا على عتبة تأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل ساسولو، الأحد، في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيكون مصير أتالانتا بين يديه، إذ يحتاج إلى نقاط الفوز الثلاث للتشبث بمركزه الثالث، والتأهل إلى المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد إلى 111 سنة.

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وفي ظل تجديد ملعب أتالانتا، سيخوض الأخير المباراة على ملعب «مابي» التابع لساسوولو، والذي سيخوض عليه مبارياته في دوري الأبطال بحال تأهله إلى المسابقة القارية.

ويعد فريق المدرب جانبييرو جاسبيريني أحد أربعة أندية تتصارع على تذكرتين للتأهل إلى المسابقة الأولى، والتي ضمن يوفنتوس التذكرة الأولى منها بإحرازه اللقب الثامن تواليا، ويتقدم راهنا بفارق 11 نقطة على نابولي الضامن للوصافة والتأهل إلى دوري الأبطال أيضًا.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث مع 66 نقطة من 37 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن انتر الرابع، فيما يملك ميلان الخامس 65 نقطة وروما السادس 63.

ولم يخسر فريق جاسبيريني في الدوري منذ ثلاثة أشهر، وقد تعادل في الجولة الماضية مع يوفنتوس بعدما كان متقدما على مضيفة حتى الدقيقة 80.