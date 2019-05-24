شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكره في برج العرب اليوم استعدادًا لنهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السفر إلى الإسكندرية عصر اليوم الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء نهضة بركان في إياب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل بملعب الجيش ببرج العرب.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه مساء غد في برج العرب.

وحقق نهضة بركان الفوز بهدف نظيف على الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي.