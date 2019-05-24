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شكرا لقرائتكم تعرف على شكوى أعضاء الأهلى بسبب حمام السباحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب أولياء أمور لاعبى السباحة والمتدربين بالنادي الأهلي بفرع الجزيرة مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية حمام السباحة والمنطقة المحيطة داخل النادي بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.
واشتكي أولياء أمور متدربى السباحة من الأضرار التي تطول أبنائهم نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وما ينتج عنها من إصابة اللاعبين بحروق في الجلد أو ضربة الشمس أو هبوط في الدورة الدموية.
كما طالبن عضوات النادي بضرورة زيادة الأوقات المخصصة للسيدات من أجل نزول حمام السباحة لاسيما وأن الوقت المخصص يكون أغلبه فى ذروة الحرارة.
وناشد أولياء الأمور بضرورة اهتمام مجلس الإدارة بمطالبهم لاسيما أن لائحة النادي تنص على الاهتمام بمطالب الأعضاء والعمل على تنفيذها.
وينشر "الخليج 365" المذكرة التى رفعها أعضاء النادى إلى مجلس الإدارة من أجل وضع "تندات" على حمام السباحة فى كل فروعه، وتحديدًا فرع الجزيرة الذى يشهد العدد الأكبر من التدريبات.
بيان
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