شكرا لقرائتكم شوبير وعبد الحفيظ أول الحاضرين اجتماع مناقشة جدول الدورى باتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، واللواء جمعه مشهور ممثل نادي حرس الحدود، اجتماع مناقشة جدول الدوري في حضور مسئولو لجنة المسابقات وممثلو منتخب مصر.

واشتعلت أزمة مباريات الدوري المصري بعد تهديد فريقي حرس الحدود وبتروجيت بالإنسحاب وعدم استكمال البطولة بسبب مواعيد اللقاءات ، ورفض الاهلى تعديلات جدول الدوري مؤكداً أنها تخل بمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص .

وقرر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

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ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك ،بينما تتصارع ستة أندية من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم ، ويتنافس ناديى المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على المركز الرابع .



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