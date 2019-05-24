شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (19).. سالم عبد الجليل: لاعبو المنتخب ممكن يفطروا لو تعبوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. قال عبد الجليل: "اللعب فى رمضان ليس عذرا للفطر، إنما إذا كان اللاعب مسافرا فالسفر رخصة للفطر"، مضيفا: "إذا كان اللاعب مضطرا أن يلعب فى وضح النهار وفى وقت الصيام ولا يمكنه الاعتذار لارتباطه بالفريق القومى وأرهق وتعب فلا حرج أن يفطر لمرضه" .

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