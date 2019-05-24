شكرا لقرائتكم أرقام قياسية للأهلى في دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الترجي التونسي ضيفاً على الوداد البيضاوي المغربي بمدينة "الرباط"، في الثانية عشر مساء اليوم في "ذهاب" نهائي دوري ابطال افريقيا، بينما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع بملعب "رادس".

ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لنادي الترجي الذي سبق وأن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي على حساب الاهلي.

ويمتلك الاهلي رقماً قياسياً مع حافيا كوناكري الغيني ومازيمبي الكونغولي، بعدما خاضت الفرق الثلاث 4 نهائيات متتالية بمسابقة دوري أبطال افريقيا وهو الرقم الأعلى على مستوى البطولة القارية.

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لعب الأهلي نهائي دوري ابطال افريقيا أعوام (2005 و2006 و2007 و2008) وحافيا كوناكري الغيني أعوام (1975 و1976 و1977 و1978) ومازيمبي الكونغولي أعوام (1967 و1968 و1969 و1970)، حيث كان يعرف النادي بإسم "إنجلبير".