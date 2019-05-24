شكرا لقرائتكم صور.. وصول البلدوزر والثعلب وزاهر وممثل بتروجت لحضور اجتماع اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر ثلاثي أعضاء اتحاد الكرة سيف زاهر و حازم أمام و مجدي عبد الغني بالاضافة إلى أحمد فهيم مسئول نادى بتروجت اجتماع مناقشة جدول الدورى في حضور مسئولو لجنة المسابقات وممثلو منتخب مصر.

كما حضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى واللواء محمد حلمى مشهور ممثل نادي حرس الحدود .

واشتعلت أزمة مباريات الدوري المصرى بعد تهديد فريقي حرس الحدود وبتروجت بالإنسحاب وعدم استكمال البطولة بسبب مواعيد اللقاءات ، ورفض الأهلى تعديلات جدول الدوري مؤكداً أنها تخل بمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص .

وقرر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

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ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك ،بينما تتصارع ستة أندية من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم ، ويتنافس ناديى المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على المركز الرابع .



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