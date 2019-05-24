شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. الشيخ: أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته .

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .

الشيخ نجم النادى الأهلى أكد أنه كان يتمنى أن يصبح النجم الكوميدى أحمد حلمى، لإعجابه الشديد بأدواره الفنية والنجاحات التى حققها.

أحمد الشيخ وأحمد حلمى

