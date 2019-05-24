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شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. الشيخ: أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته .
الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .
الشيخ نجم النادى الأهلى أكد أنه كان يتمنى أن يصبح النجم الكوميدى أحمد حلمى، لإعجابه الشديد بأدواره الفنية والنجاحات التى حققها.
أحمد الشيخ وأحمد حلمى
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