شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتأهل لدور الـ64 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، إلى دور الـ64 ببطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها روسيا وتستمر حتى الأحد المقبل.

وفاز السيسى على نظيره البريطانى جاميس فى دور الـ 128 بنتيجة 15 م 9 ، ليتأهل إلى دور الـ64 .

بينما تخوض ندى حفاظ منافسات السيدات بدءا من غد السبت، ويقود المنتخب المدرب شريف البكرى، بينما لم يرأس البعثة أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى هذه البطولة.