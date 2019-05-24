شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول مشجع يتسلم بطاقة الـ "FAN ID" فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة كأس الأمم الأفريقية صور أول مشجع يتسلم بطاقة الـ FANID وتذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر 2019 بنقطة توزيع التذاكر بمحافظة السويس.

تم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق إلكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواءا كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

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أول مشجع يتسلم بطاقة الـ FAN ID فى السويس

وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلى موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت فى روسيا العام الماضي.

وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

وشدد مدير تذكرتى على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية.