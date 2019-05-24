شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير وسيد عبد الحفيظ واللواء مشهور أول الحضور لاجتماع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، واللواء جمعة مشهور ممثل نادى حرس الحدود، اجتماع مناقشة جدول الدورى فى حضور مسئولى لجنة المسابقات وممثلى منتخب مصر.

واشتعلت أزمة مباريات الدورى المصرى بعد تهديد فريقى حرس الحدود وبتروجت بالانسحاب وعدم استكمال البطولة بسبب مواعيد اللقاءات، ورفض الأهلى تعديلات جدول الدورى، مؤكداً أنها تخل بمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص .

وقرر هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.

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وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات فى الدورى المصرى أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلى إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك ،بينما تتصارع ستة أندية من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادى الهبوط رفقة الداخلية والنجوم، ويتنافس ناديى المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على المركز الرابع .



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