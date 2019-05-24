شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الـ"FAN ID" مبشر لبطولة أفريقية الأفضل تنظيما فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النظام الجديد فى حصول الجماهير على التذاكر فى بطولة امم افريقيا 2019 خطوة مبشرة للغاية بتقديم بطولة هى الأفضل والأقوى تنظيما فى تاريخ القارة السمراء، لما نجده من نظام جيد يقدم للجماهير أفضل خدمة من خلال موقع " www.tazkarti.com" الذى يقدم للجماهير أفضل ما يكون من اجراءات سهلة وسريعة تساعد الجماهير على الاقبال .

استخدم هذا النظام الإلكترونى فى كأس الأمم الأفريقية يؤكد أن مصر دائما رائدة فى القارة الأفريقية فى كافة المجالات فدائما ما تقدم الأفضل والاحدث لاشقائها فى القارة السمراء.

موقع تذكرتى يقدم إجراءات سهلة أمام الجماهير لا تستغرق أكثر من 10 دقائق حتى يحصل على FAN ID (بطاقة مشجع) التى تسمح له بالحصول على التذاكر ودخول المباريات، خاصة أن العاملين فى موقع تذكرتى يستقبلون الجماهير على أفضل ما يكون وتسهيل الاجراءات امامهم

وتم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق الكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواءا كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

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وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلى موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت فى روسيا العام الماضي.

وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

وشدد مدير تذكرتى على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية.