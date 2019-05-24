شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: الإسماعيلى قادر على استعادة مكانته الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن التعادل مع الأهلى أسعد الجماهير بعد الخروج من نفق النتائج السلبية.

وفاز الدراويش على الداخلية قبل أن يتعادل مع الأهلى بعدما كان متأخراً بهدف خلال المواجهة المؤجلة بينهما بالأسبوع الــ18 لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف مدرب حراس الدراويش، فى تصريحات صحفية، ”اللاعبون كانوا على قدر الثقة، قدمو أفضل أداء فى الملعب من أجل إعطاء درس بأن الفريق قادر على استعادة مكانته المستحقة”.

وأنهى مدرب حراس الإسماعيلى تصريحاته قائلا، "لا نلعب لصالح أحد، حراسة مرمى الفريق بخير، محمد فوزى يتقدم فى المستوى وقدم مباراة مميزة”.