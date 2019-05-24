شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. سيسيه يخطف انتصارا للزمالك من أنياب الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

فى 27 يونيو 2015 الموافق 10 رمضان لعام 1436 قدم الزمالك واحدة من مبارياته الجميلة، وتخطى عقبة الصفاقسى التونسى فى الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا بهدف البوركينى عبدالله سيسيه .

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