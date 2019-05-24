شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور لاعبى سباحة الأهلى يطالبون بتغطية حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء أمور لاعبى السابحة بالنادى الأهلي بفرع الجزيرة مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية المنطقة المحيطة بحمام السباحة داخل النادى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف. واشتكى أولياء أمور لاعبى السباحة من الأضرار التى تطول أبنائهم نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وما ينتج عنها من إصابة اللاعبين بحروق فى الجلد أو ضربة الشمس أو هبوط فى الدورة الدموية. Advertisements كما طالبت عضوات النادى بضرورة زيادة الأوقات المخصصة للسيدات من أجل نزول حمام السباحة، لاسيما أن الوقت المخصص يكون أغلبه فى ذروة الحرارة. وناشد أولياء الأمور ضرورة اهتمام مجلس الإدارة بمطالبهم.

شكوى أولياء أمور الأهلى

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