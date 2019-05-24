شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يفضل خوض مرانه قبل الأخير لمواجهة الزمالك بملعب الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى لفريق نهضة بركان المغربى خوض اللاعبين المران قبل الأخير المقرر له اليوم، الجمعة، بملعب فندق إقامة الفريق فى برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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ومن المقرر أن يختتم فريق نهضة بركان استعداداته لمواجهة الزمالك بمران غدًا فى موعد المباراة على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب، استعدادا لخوض المباراة النهائية بعدما وصل الفريق مبكرًا إلى القاهرة وخاض مرانه يوم الأربعاء باستاد بتروسبورت، فيما خاض مران أمس بملعب الفندق ببرج العرب وكذلك مران اليوم.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.