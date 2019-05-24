شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حازم إمام قائد أحلام الزملكاوية فى حمل كأس الكونفدرالية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل جمهور نادى الزمالك فى حمل حازم إمام، قائد الفريق، كأس الكونفيدرالية الأولى فى نهائى البطولة المقرر أن يجمع الأبيض مع نهضة بركان مساء الأحد.

ومن المنتظر أن يقود حازم إمام الجبهة اليمنى بديلا لحمدى النقاز الذى سيغيب عن الفريق بسبب الإيقاف للإنذارات، ويمتلك حازم إمام مهارات فنية تمكنه من المساهمة مع زملائه فى حصد اللقب الكونفدرالى الأول للقلعة البيضاء.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والحماس لدى قائد الزمالك فى الصور التالية:



حازم إمام



حازم إمام 3

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حازم إمام يحتفل مع الزمالك



حازم إمام يحمل كأس أحد البطولات مع أحمد توفيق



حازم إمام مع شيكابالا



حازم إمام فى أحد المؤتمرات الصحفية