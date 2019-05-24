وفد تونسي في السويس للتحضير لمشاركة نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بدأ وفد من الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة في مصر مهمة التحضير اللوجيسيتي للمنتخب التونسي استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس أمم افريقيا الشهر المقبل.

ووصل وفد الاتحاد التونسي منذ أمس الخميس إلى القاهرة ومنها إلى مدينة السويس التي تحتضن مباريات المنتخب التونسي مباريات ضمن المجموعة الخامسة، من أجل وضع برنامج خاص بدائرتي الاعلام والاتصال وتوفير كل الظروف اللوجيستية.

وقال الاتحاد إن زيارة العمل التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى توفير كافة الظروف الملائمة لإقامة وإعاشة وتأمين تنقلات وتدريبات المنتخب والاطمئنان عن قرب على تقدم الأشغال في الملعب الرئيسي.

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كما يتضمن جدول أعمال البعثة اجتماعا مع لجنة التنظيم لضمان كل التسهيلات الضرورية للصحافيين وللجماهير التونسية التي ستتنقل إلى مصر لحضور النهائيات الإفريقية.

ويشمل برنامج عمل الوفد وضع استراتيجية عمل تساهم في تمتين العلاقة التي تربط المنتخب التونسي مع جماهيره المصرية الشقيقة انطلاقا من مدينة السويس العريقة.

ويخوض المنتخب مبارياته في استاد السويس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي مالي وأنجولا وموريتانيا.