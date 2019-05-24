ليبي يعود لتدريب المنتخب الصيني بعد 4 أشهر من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الجمعة عن إعادة تعيين الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وتولى ليبي 71 عام تدريب المنتخب الصيني في 2016 لكنه لم يجدد عقده مع الفريق عندما انتهى في كانون ثان/يناير الماضي.

وأمسك الإيطالي الأخر فابيو كانافارو بزمام الأمور في المنتخب الصيني ولكن ولايته كمدرب لم تدم أكثر من شهرين حيث استقال من منصبه في ابريل الماضي.

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وذكر الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيانه "عندما تواجد ليبي سابقا على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطنية، أظهر اللاعبون أداء إيجابيا وروح قتالية".

وأضاف "نعتقد أنه بوجود ليبي وجهازه المعاون فإن المنتخب الصيني للرجال لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022".

وتولى ليبي أيضا تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2004 و2006 وقاد الازوري للقب مونديال 2006.