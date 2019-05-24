معلول وساسي فى قائمة تونس لكأس الأمم .. واستبعاد النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن الفرنسي الآن جيريس المدير الفنى لقائمة تونس قائمة المحترفين الذين وقع عليهم اختياره لدعم قائمة نسور قرطاج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. وضم جيريس علي معلول مدافع الأهلي وفرجاني ساسي نجم الزمالك فيما واصل استبعاد زميله حمدي النقاز من القائمة. Advertisements وشملت القائمة كلاً من : الحارسين فاروق بن مصطفى(الشباب السعودي) ومعز حسن (نيس الفرنسي) واللاعبين محمد دراغر (بادربورن الالماني) ورامي البدوي (الفيحاء السعودي) وياسين مرياح (اولمبيكوس اليوناني) وديلان براون (خنت البلجيكي) واسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) وعلي معلول ( الاهلي) نادر الغندري (وسترلو البلجيكي) والياس السخيري (مونبييله الفرنسي) وفرجاني ساسي ( الزمالك) ونعيم السليتي (ديجون الفرنسي) وبسام الصراررفي (نيس الفرنسي) وسيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي) ويوسف المساكني (يوبين البلجيكي ) ووهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي) و فخرالدين بن يوسف (الاتفاق السعودي). وبدأ المنتخب التونسي المرحلة الاولى من تحضيراته مع مطلع شهر يونيو وحتى يوم 11 من نفس الشهر فيما سيعلن المدرب عن باقي أسماء اللاعبين المحليين في مرحلة لاحقة. وتلعب تونس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.

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