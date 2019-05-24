طارق يحيى: لقب الكونفدرالية سيكون الأغلى في تاريخ الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن لقب الكونفدرالية سيكون الأغلى في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء يحتاج إلى أن تكلل جهوده بهذه البطولة.

وقال يحيى عبر قناة "المحور": "تلك البطولة ستكون مختلفة عن أي بطولة أخرى حصل عليها الزمالك، ولا يجب تشتيتنا بملف الدوري قبل نهائي الكونفدرالية التي نلعب فيها باسم مصر".

وأضاف: "رئيس الزمالك يستحق بطولة جديدة في عهده خلال الفترة الحالية بخلاف السوبر المصري السعودي، نظرا للمجهود الذي يبذله داخل النادي وخارجه".

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وأتم نجم الزمالك السابق قائلا: "نثق في جميع اللاعبين وسيكونوا على قدر المسؤولية، حصلنا على جميع الألقاب المحلية والقارية لكن تلك البطولة ستكون الأغلى في حياتكم وفي تاريخ نادي الزمالك، وأي 11 لاعبًا سيجلبون اللقب".

يُذكر أن الزمالك سيواجه نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية، بعدما خسر الأبيض لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) في المغرب.