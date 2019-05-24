القيعي يوجه نصيحة لأبو ريدة.. ويصرح: هل نلعب في كوكب زحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، نصيحة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب ما وصفه بسوء تنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري (2018-2019).

وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي" مساء الخميس: "لو لم يكن هاني أبو ريدة مصريًا لكان من المنطقي أن تلجأ إليه مصر لتنظيم الكرة المصرية، خاصةً أنه لم يتبق بعد الإطاحة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إلا فرد أو اثنين منهم هاني أبو ريدة، فهو الأكثر دراية باللوائح والنظم لإفادة اتحاد الكرة".

وأضاف: "عندما يكون هاني أبو ريدة في هذه المكانة لا يمكن قبول ما يحدث في الكرة المصرية حاليًا، ولا أعرف السبب في هذا الأمر، هل هناك ما يشغله، أو هناك ما يحكمه، أو شيء غير قادر عليه، أناشده خوفًا عليه كصديق وحرصا على تاريخه، (يا ترتبها يا تسيبها)، قيمتك أكبر بكثير، التاريخ سيحكم على تلك الحقبة بالعشوائية".

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وأوضح: "ليس هناك دوري في العالم ينظم بهذه الطريقة، يبدو أننا نلعب في كوكب زحل وتُلعب الدوريات الأخرى في كوكب الأرض، وبالتالي يجب أن يخرج أبو ريدة من الضغوط ويضع خبراته التي أهّلته أن يكون مسؤولا في الاتحاد الدولي".

وأتم القيعي تصريحاته بالإشارة إلى أهمية اللجنة التي شكّلها اتحاد الكرة برئاسة أحمد شوبير لبحث مشاكل الدوري المصري، قائلا: "كان ينبغي أن يتم تشكيلها منذ شهر أو شهرين حتى لا تحتك الأندية ببعضها، لم تستفد الكرة المصرية من أي شيء قبل كأس الأمم الإفريقية سوى الارتباك في المشهد".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات نظرًا لارتباطه بالمنافسة على لقب الكونفدرالية.

يذكر أن اتحاد الكرة وضع مباراة للزمالك أمام الإنتاج الحربي قبل التوقف الخاص ببطولة أمم إفريقيا 2019، ثم يخوض مباراة أخرى لم يتحدد طرفها، أمام الجونة أو حرس الحدود.