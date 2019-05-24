رئيس الزمالك يواصل هجومه على شوبير ويعلن مقاطعة أبورجيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترض رئيس نادي الزمالك على رئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، للجنة بحث مشاكل الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع ليس له أي قيمة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر الجمعة، للخروج بتوصيات ومقترحات لتفادي أي مشاكل بالدوري خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك عبر قناة "المحور": "أرفض أن يكون هناك لجنة برئاسة أحمد شوبير لوجود خصومة بينه وبين الزمالك، ولا يجب أن يحكّم في أمر كهذا منعًا للحرج وهذا المتبع في القضاء".

وأضاف: "أحمد شوبير يريد إشعال فتنة ويبحث عن مجاملة نجله مصطفى حتى يلعب مع الأهلي، أوجه تحذيرا له، لا تلعب بالنار وابعد عن نادي الزمالك وجماهيره".

وأوضح: "لا يصح أن يكون شوبير رئيس لجنة في اتحاد الكرة في ظل تقدم رئيس الزمالك بمذكرة ضده لدى وزير الشباب والرياضة بسبب المكالمات الجنسية، هذا الاجتماع ليس له قيمة".

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وأكمل: "يُشترط على أي مسؤول في الرياضة سواء في مجلس إدارة اتحاد الكرة أو في أي ناد توافر حُسن السمعة، وهو ما لا يتمتع به أحمد شوبير".

وتابع: "لم نتحدث عن أي مشاكل منذ تصدر الأهلي للجدول منذ ست جولات، حيث لم نعلق على القرارات التحكيمية؛ لأن لنا دورا سياسيًا وطنيًا قبل أن يكون لنا دور رياضي".

وأشار رئيس الزمالك إلى حزنه من حلول محمود أبورجيلة، نجم الزمالك السابق، ضيفًا في برنامج أحمد شوبير عبر قناة "أون سبورت" أمس الخميس.

وأتم قائلا: "حزين لحلول شخص بحجم كابتن أبورجيلة ضيفا في برنامج شوبير مصنع الكراهية وأشد أعداء الزمالك، سأحترم سنك ومكانتك عندي، لكن قطيعة بيني وبينك إلى يوم الدين".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات نظرًا لارتباطه بالمنافسة على لقب الكونفدرالية.

يذكر أن اتحاد الكرة وضع مباراة للزمالك أمام الإنتاج الحربي قبل التوقف الخاص ببطولة أمم إفريقيا 2019، ثم يخوض مباراة أخرى لم يتحدد طرفها، أمام الجونة أو حرس الحدود.