برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي لليد

قرر يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي وضع برنامج بدني خاص للاعبين قبل الدورة المجمعة الفاصلة لتحديدبطل بطولة السوبر.
وقرر يحيى الارتقاء بالحمل البدني بشكل تدريجي مع عودة اللاعبين اليوم لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهتي
وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز بكأس مصر على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية.
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