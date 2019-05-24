برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي لليد

قرر يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي وضع برنامج بدني خاص للاعبين قبل الدورة المجمعة الفاصلة لتحديد بطل بطولة السوبر. بطل بطولة السوبر. وقرر يحيى الارتقاء بالحمل البدني بشكل تدريجي مع عودة اللاعبين اليوم لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهتي سبورتنج وطلائع الجيش ، حيث تقام الدورة أيام 27 و28 و29 مايو الجاري. وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز بكأس مصر على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية.

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