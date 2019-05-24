أليسون: لا أستطيع الانتظار لمباراة النهائي أمام توتنهام

يتأهب أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول كثيرًا لمباراة النهائي بدوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام على ملعب "ميتروبوليتانو"، والتي من المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل.

وأكد أليسون في تصريحاته إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن لا أستطيع الانتظار حتى نهائي المباراة، حيث يرى أن المباراة

هى الأهم في مسيرته الكروية.

وأضاف حارس الريدز: "لا أستطيع الانتظار حتى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام".

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وتابع: "بعد انتهاء الدوري الإنجليزي، كان أمامنا 20 يومًا من أجل الاستعداد للمباراة النهائية، أتطلع كثيرًا لتلك

المباراة الأهم في مسيرتي الكروية حتى الآن".

وكان ليفربول تأهل إلى نهائي الأبطال بعد الفوز على برشلونة برباعية نظيفة على ملعب "أنفيلد" بنصف النهائي، في مباراة مثيرة من الريدز.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الصعود إلى النهائي في العام الماضي أمام ريال مدريد، والخسارة بثلاثية مقابل هدف.