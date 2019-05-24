تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للشباب اليوم

يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره قطر، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش ضمن المجموعة الرابعه في اطار مباريات اليوم الثاني من كاس العالم للشباب ببولندا، وفي نفس اليوم يستعد المنتخب

الأمريكي لمواجهة نظيره الأوكراني، ومنتخب أوروجواي أمام نرويج، ونيوزلندا أمام هندوراس.

وتقام البطولة في الفتره من ٢٣ مايو وتستمر حتى ٥يونيو.

مواعيد مباريات اليوم لكأس العالم للشباب..

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في المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب نيوزلندا أمام هندوراس، الساعة السادسة مساءً، ومنتخب أوروجواي أمام نرويج الساعة الثامنة والنصف.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب نيجيريا أمام قطر، الساعة السادسة مساء، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب أمريكا أمام أوكرانيا الساعة الثامنة والنصف.