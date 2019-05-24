يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره قطر، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش ضمن المجموعة الرابعه في اطار مباريات اليوم الثاني من كاس العالم للشباب ببولندا، وفي نفس اليوم يستعد المنتخبالأمريكي لمواجهة نظيره الأوكراني، ومنتخب أوروجواي أمام نرويج، ونيوزلندا أمام هندوراس.
وتقام البطولة في الفتره من ٢٣ مايو وتستمر حتى ٥يونيو.
مواعيد مباريات اليوم لكأس العالم للشباب..
في المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب نيوزلندا أمام هندوراس، الساعة السادسة مساءً، ومنتخب أوروجواي أمام نرويج الساعة الثامنة والنصف.
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب نيجيريا أمام قطر، الساعة السادسة مساء، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب أمريكا أمام أوكرانيا الساعة الثامنة والنصف.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للشباب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.