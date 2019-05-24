الإسماعيليُ يفرج عن مستحقات لاعبيه.. وبامبو يؤجل حسم مصيره

أفرج مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن جزء من مستحقات لاعبيه المتجمدة منذ فترة طويلة، عقب التعادل مع الأهلى بهدف لكل منهما بالدوري.

من جانبه، أكد محمود جابر، المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى، أن فريقه حقق الهدف من اللقاء، مشيدًا بلاعبيه بعد الأداء القتالى والروح العالية التى أظهرها اللاعبون، وتقديم مردود فنى مميز على رغم إهدار

الفرص السهلة.

وأوضح، أنه حرص على تصعيد بعض اللاعبين الصاعدين، مثل الحارس كمال السيد، ومحمد الضرف، ومحمد بيومى ومصطفى فارس، الذين حصلوا على فرصة من قبل فى المباريات الرسمية، وظهروا بمستوى جيد مع زملائهم الكبار، وهو أحد أهم مكاسب اللقاء.

من جانبه، أعلن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى

الإسماعيلى، أن محمد عواد، حارس المرمى، سيعود بشكل طبيعى للفريق، ولن يرحل كما يتردد، بينما أشار كريم بامبو، جناح أيسر الفريق، إلى أنه لم يحسم مصيره بعد مع الفريق، على رغم نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى، موضحًا أنه يبحث عن عرض أوروبى لمغادرة الفريق.

فى شأن مختلف، رفض إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلى، فكرة عودة محمد صبحى، حارس المرمى، الذى ودع فريقه الداخلية بطولة الدورى، خصوصًا فى ظل توتر العلاقة بين عثمان وصبحى فى الفترة الأخيرة.