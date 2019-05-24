مصير لاسارتي يفجر الانقسام في مجلس الأهلي

تسود حالة من الانقسام داخل النادى الأهلى بخصوص مصير الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، فى ظل الأداء الباهت والتحفظ على العديد من الأمور الفنية داخل الفريق الأحمر.

بدأ مسئولو الأهلى الحديث مع محمود الخطيب لمطالبته بإعادة هيكلة الكرة، ورحيل لاسارتى، وتعيين جهاز فنى جديد فى ظل التحفظ على العديد من الأمور الفنية بجانب الأمور الإدارية، وتحفظهم على بعض تصرفات اللاعبين التى تتم بشكل فردى من دون التنسيق مع مدير الكرة، مثل شريف إكرامى، حارس المرمى، الذى

أعلن دعم عمر صلاح، حارس الزمالك، وصالح جمعة، الذى أبدى اعتراضه على عدم استدعاء شقيقه عبدالله جمعة، لاعب الزمالك للمنتخب.

من ناحية أخرى وبخ الجهاز الفنى لاعبيه بعد التعادل الأخير مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما، وسط حالة من الغضب العارم انتابت المدير الفنى، بسبب تهاون بعض اللاعبين، وتلقى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قرارًا جديدًا من الإدارة بإعادة تجميد المستحقات المالية بسبب سوء الأداء.

كان الخطيب أفرج عن المستحقات المالية بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية، وقرر رئيس القلعة الحمراء تأجيل صرف المستحقات لحين الفوز فى لقاءى المقاولون والزمالك بالدوري.

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وعنف لاسارتى لاعبى الفريق، خصوصًا بسبب الأداء الهزيل، والأخطاء الدفاعية الواضحة، وسوء رقابة كريم بامبو، جناح أيسر الإسماعيلى، الذى استغل إحدى الكرات التى سنحت للفريق الأصفر وراوغ الحارس محمد الشناوي.

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية ضد المدافع ياسر إبراهيم، بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الإسماعيلى، وتأكد غيابه عن لقاء المقاولون بالدوري.

اشتكى وليد سليمان، صانع الألعاب، من إصابة بإجهاد عضلى بسيط، ويخضع لتدريبات استشفائية بعد عودة الفريق للتدريبات غدًا السبت.