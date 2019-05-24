عبدالشافي يفاضل بين 3 عروض بعد مغادرة الأهلي السعودي

تلقى محمد عبدالشافى، ظهير أيسر فريق الأهلى السعودى، إخطارًا من إدارة ناديه برفض تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل مع الفريق، ليصبح لاعبًا حرًا فى الموسم المقبل.
وأسدل عبدالشافى الستار على مسيرته معالأهلى، ويخضع للعلاج فى مصر حاليًا بعد إصابته التى اقترب من التعافى منها.
يفاضل عبدالشافى بين 3 عروض، من بينها فريق سعودى، بجانب ناديين آخرين فى الخليج،
ولعب عبدالشافى فى صفوف غزل المحلة والزمالك فى مصر قبل رحيله للأهلى السعودى فى موسم 2014 – 2015، واستمر مع الفريق قبل رحيله للفتح، ثم العودة هذا الموسم.
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