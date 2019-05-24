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الأثقال يشارك فى بطولة العالم للناشئين بستة لاعبين

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تغادر بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال فجر غد السبت القاهرة فى طريقها إلى أستراليا، استعدادًا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين خلال الفترة من27 إلى 30 مايو الجارى بمشاركة 50 دولة.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة كلًا من عبدالله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد عبدالغني، فضلاً عن اللاعبتين نعمة سعيد ورانيا عزت.

والتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال والرباع محمد إيهاب،

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البطل الأوليمبى ولاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بديوان وزارة الشباب والرياضة. طالب صبحى بأن يبذل أبطال رفع الأثقال الجهد لتحقيق ميداليات خلال البطولات القادمة سواء البطولات القارية أو العالمية، مؤكدا ثقته فى اللاعبين المصريين فى تحقيق إنجازات أوليمبية وعالمية.

وأكد الدكتور محمد موسى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية أن المنتخب جاهز لحصد الميداليات فى البطولات القادمة من خلال

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لاعبى المنتخبات، مشيرًا إلى أن المنتخب لديه تحدٍ كبير من أجل التأهل بعدد 10 لاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 من أجل حصد الميداليات الأولمبية والحفاظ على الإنجازات المستمرة لرفع الأثقال عبر الدورات الأولمبية السابقة.

واستعد المنتخب للمشاركة فى البطولة بالدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى تحت قيادة محمد مرسى وتم استدعاء أفضل اللاعبين للتوجه إلى فيجي.

فى سياق آخر، يمثل محمود محجوب مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولى لرفع الأثقال المحدد لها أيام 30، 31 مايو و1 يونيو القادم فى فيجى وقال محجوب إن الاجتماعات تقام علي هامش بطولة العالم تحت 20 سنة.

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