منتخب شباب اليد في مجموعة متوازنة بمونديال إسبانيا

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشباب مواليد 1998 المقرر إقامتها بداية من 15 يوليو المقبل في إسبانيا، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبات فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا.. وهي مجموعة متوازنة ويشارك المنتخب بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: سلوفينيا وإسبانيا وصربيا وتونس واليابان وأمريكا، والمجموعة الثالثة: البرتغال وكرواتيا والمجر والبرازيل والبحرين وكوسوفا، والمجموعة الرابعة: ألمانيا وأيسلندا

والنرويج والأرجنتين والدنمارك وتشيلي.

وقد خاض المنتخب الوطني للشباب معسكرًا خارجيًّا في إبريل الماضي في مدينة نيم الفرنسية استعدادًا للمونديال، لعب خلاله ثلاث وديات تحت قيادة مديره الفني طارق محروس.

من جهة أخري، ينظم الاتحاد العربي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد العراقي وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة دراسة دولية للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية،

وذلك في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 9 حتى 17 يوليو المقبل، وسيحاضر في الدورة عفت رشاد المحاضر الدولي ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي.

وعبر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى على ما يجده الاتحاد العربي من دعم كبير والموافقة علي إقامة الدراسة الثالثة، حيث سبقتها دراسات بالإسكندرية والدمام وشارك فيها 389 دارسًا، والدراسة التي ستقام بالعراق تعد الثالثة لتغطية دول الشام، وستقام دراسة أخري للمغرب العربي سيتم الإعلان عن موعدها قريبًا.