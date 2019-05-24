الليلة.. الزمالك يؤدي مرانه بالإسكندرية استعدادًا لنهائي الكونفيدرالية

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الإسكندرية، عصر اليوم الجمعة، للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لخوض غمار مباراة إياب نهائى كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربى، بعد غد الأحد، بملعب الجيش ببرج العرب.

يؤدى الزمالك مرانه الليلة فى العاشرة مساء اليوم، بعد أن اختار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، اللاعبين الذين يسافرون إلى برج العرب، وهم محمود جنش وعمر صلاح فى حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحازم إمام وعبدالله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبدالسلام لخط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، يوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن وحميد أحداد وخالد بوطيب وأحمد مدبولى لخط الهجوم.

وقرر المستبعدون من المباراة حمدى النقاز وعمر السعيد وحارس المرمى عماد السيد السفر مع الفريق بهدف دعم ومؤازرة زملائهم قبل نهائى الكونفيدرالية.

اطمأن جروس على جاهزيه المغربى خالد بوطيب، بعد أن شارك اللاعب فى التدريبات الجماعية

مع باقى زملائه عقب انتهائه من برنامجه التأهيلى أثناء وجود بعثة الزمالك فى المغرب، كما حرص المدير الفنى على وضع برنامج تدريب إضافى أمس الأول لمحمود كهربا، بهدف زيادة معدل لياقته البدنية.

فى الوقت الذى قرر فيه المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، دعوة لاعبى الفريق والجهاز الفنى على طعام السحور بالإسكندرية، حيث يعقد بعده جلسة تحفيزية معهم، يطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد من أجل تحقيق الفوز بلقب الكونفيدرالية، بعد أن نجحوا فى تخطى عقبات كثيرة طوال مشوارهم، بعد أن راهن البعض على خروج الفريق من دورى المجموعات، حيث كان يتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ونجح فى تصدر قمة المجموعة، ثم تخطى عقبة حسنية أغادير، ثم النجم الساحلى ووصل النهائى.

من المقرر أن يعلن رئيس نادى الزمالك عن مكافآت كبيرة للاعبين فى حال الفوز

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باللقب، للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء.

على جانب آخر يؤدى فريق نهضة بركان المغربى مرانه على الملعب الفرعى باستاد الجيش ببرج العرب، بعدما انتقلت البعثة، أمس الخميس، من القاهرة إلى الإسكندرية.

على صعيد آخر نفدت تذاكر المباراة بعد الإقبال الكثيف من الجماهير فى جميع منافذ التوزيع، وهو ما دفع رئيس الزمالك إلى عقد لقاء مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بهدف زيادة عدد التذاكر من ٤٠ ألفًا إلى ٦٠ ألفًا حتى يتمكن عدد كبير من الجماهير حضور المباراة.

كما استقبل مرتضى منصور وفدًا من نادى نهضة بركان داخل مقر القلعة البيضاء، مساء أمس الأول، الذى لبى دعوة رئيس النادى على الإفطار وتفقد الوفد منشآت النادى من خلال جولة اصطحبهم فيها أحمد مرتضى.

من جانبه تحدث مضران عبدالمجيد، الرئيس المنتدب للنادى المغربى، ورئيس بعثة الفريق فى القاهرة، حيث أشاد بحسن الاستقبال من مسئولى الزمالك، قائلًا: «هذه الزيارة أثرت فينا للغاية، كرم استقبال، وبالفعل صدقت مقولة إذا أكرمت الكريم ملكته ونحن لم نلق إلا الكرم من الزمالك ومجلسه منذ وصولنا إلى مصر».

وعن رؤيته للمباراة أوضح أنها ستكون قوية وتسجيل نهضة بركان هدف سيضع الزمالك تحت ضغط أكبر، ويسعى للتسجيل فى مرمانا هدفين على الأقل.