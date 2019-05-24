رياضة | هازارد يرد على انتقاله لريال مدريد برسالة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يرد على انتقاله لريال مدريد برسالة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي على شائعات انتقاله لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان هازارد قد ارتبط مراراً وتكراراً بالانضمام لريال مدريد من صفوف تشيلسي لتعزيز صفوف الملكي بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان.

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وقال هازارد في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: لا أفكر في أي شائعات حول مستقبلي الآن، كل ما أفكر فيه هو المباراة النهائية مع تشيلسي..

واضاف: أفكر فقط في الفوز مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال ثم سنري ما سيحدث بعد البطولة.

واشارت الصحيفة إلى أن هازارد سيكون لاعبًا جديدًا في ريال مدريد بعد نهائي الدوري الأوروبي كونه واحد من طلبات زيدان وسيدفع الفريق الأبيض حوالي 120 مليون يورو.