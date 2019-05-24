رياضة | بديل ياسر إبراهيم صداع في رأس "لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل ياسر إبراهيم صداع في رأس "لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بين الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني، للمشاركة في قلب الدفاع في مباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الدوري الممتاز، لتعويض غياب ياسر إبراهيم بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

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وحصل ياسر إبراهيم على الإنذار الثالث في مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويحسم الجهاز الفني الدفع بأحد الثنائي في مواجهة المقاولون العرب، لتعويض غياب ياسر إبراهيم خاصة في ظل غياب سعد سمير للإصابة، في الوقت الذي يرفض الجهاز الفني الدفع بمحمد نجيب، بسبب غيابه لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة التي كان يشتكى منها في الركبة.