رياضة | مانشستر سيتي يفاجئ نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يفاجئ نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صدام مع توماس توخيل مدرب الفريق بعد غيابه عن التدريبات دون إذن يوم أمس الخميس.

ذكر موقع الدون بالون، أن نيمار يستهدف الرحيل عن باريس سان جيرمان بحثاً عن خوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي بالموسم الجديد.

واشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا طلبا التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان لتعزيز صفوف الفريق بالموسم المقبل.

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