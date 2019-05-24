رياضة | اليوم.. الكشف عن الفائز بالحذاء الذهبي في معركة ميسي ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الكشف عن الفائز بالحذاء الذهبي في معركة ميسي ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الجاري في ظل الصراع الشديد بين ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ويختتم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباريات الدوري بمواجهة فريق ستاد ريمس بالجولة الأخيرة والتي على آثرها سيتم تحديد هوية المتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أنهي موسمه مع الفريق برصيد 36 فيما يحتل مبابي مهاجم سان جيرمان المركز الثاني برصيد 32 هدف.

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واشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيقاتل خلال لقاء باريس اليوم أمام ريمس لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في محاولة للتساوي مع ميسي بنفس الرصيد التهديفي.

ويحتاج مبابي لـ4 أهداف للتساوي مع ميسي فيما يحتاج لتسجيل 5 أهداف لتجاوز ميسي والانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري.

واكدت الصحيفة على أن مبابي أمام تحدي صعب للغاية ولكنه أمام فرصة سيحاول استغلالها خاصة وأنه نجح من قبل في تسجيل 4 أهداف خلال لقاء واحد أمام ليون.