رياضة | أمير مرتضى يتراجع ويوافق على رحيل مدرب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يتراجع ويوافق على رحيل مدرب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن دعمه للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وتمسكه ببقائه في الفترة المقبلة.

ورحب أمير مرتضى برحيل جروس عن الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب تضامنه مع والده ورؤيته أن المدرب لا يستجيب لبعض النصائح الفنية.

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