رياضة | روبين: رونالدو وراء رحيلي عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبين: رونالدو وراء رحيلي عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي آرين روبين لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني عن خبايا رحيله عن ريال مدريد في عام 2009.

وقال روبين في تصريحات نشرها موقع البرنابيو: رحلت عن ريال مدريد في عام 2009 أولاً بسبب تغيير رئيس النادي وهو ما أدي لتغيير سياسة النادي.

واضاف: بعد عودة بيريز لرئاسة النادي من جديد تعاقد مع كاكا وبنزيمة وتشابي ألونسو، وأبلغني وقتها برحيلي نظرا لاحتياجه الشديد للمال بعد التعاقد مع رونالدو من مانشستر يونايتد.

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وتابع: الأمر كان عاراً لأنني كنت على ما يرام مع المدرب السابق مانويل بيليجريني وقدمت مستوي جيد ولكني رحلت في النهاية.

وعن خسارة دوري الابطال والمونديال قال: الأمر مخيب للآمال، عشت العديد من اللحظات العظيمة وأيضاً اللحظات السيئة وصلت مع البايرن لنهائي دوري الأبطال في 2010 وخسرنا اللقب من الإنتر ثم خسرنا لقب المونديال مع المنتخب الهولندي بعد الوصول للمباراة النهائية أمام إسبانيا

الجدير بالذكر أن روبين أعلن رحيله عن بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد 10 سنوات من النجاح داخل الدوري الألماني.