رياضة | الإنتاج الحربى يبدأ استعدادته للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربى يبدأ استعدادته للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته فى الـ10 مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومنح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للمسابقة.

Advertisements

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك، الخميس 30 مايو الحالى، والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وما زالت لديه مباراتان.