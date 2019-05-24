رياضة | بوجبا يصدم زيدان بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يصدم زيدان بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن آخر تطورات مستقبل بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن مصادر قريبة من مانشستر يونايتد أكدت استمرار بول بوجبا في الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وتابع الموقع أن بقاء بول بوجبا في مانشستر يونايتد هو أولوية بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

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وأشار الموقع إلى بوجبا سوف يستمر في مانشستر يونايتد بالرغم من عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكانت الصحافة البريطانية ذكرت في الأيام الماضية أن أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد ينوي جعل بول بوجبا قائد الفريق في الموسم المقبل من أجل إقناعه بالبقاء في الفريق.

ويرغب بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد صوب ريال مدريد في الصيف المقبل من أجل اللعب تحت قيادة مثله الأعلى زين الدين زيدان.

وانضم بوجبا لصفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 120 مليون يورو ويحصل على 18 مليون يورو سنويا.